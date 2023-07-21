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17:46, 21 июля 2023Бывший СССР

Рада приняла заявление министра культуры Украины об увольнении

Спикер Рады Стефанчук: парламент принял заявление министра культуры Украины об увольнении
Александр Ткаченко. Архивное фото

Александр Ткаченко. Архивное фото. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Верховная Рада приняла заявление об увольнении от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Он пообещал рассмотреть заявление на ближайшем пленарном заседании. Также он сообщил, что заявление уже зарегистрировано в парламенте.

На вопрос о возможных кандидатах на пост главы Минкульта Стефанчук ответил, что сначала надо завершить увольнение Ткаченко. Только после этого Рада начнет рассматривать кандидатов.

Ночью 21 июля стало известно, что Ткаченко подал в отставку. 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Минкульта, так как Ткаченко обвинили в работе на российский рынок.

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    Александр Слабиев
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