МИД прокомментировал меморандум с ООН по вывозу российского зерна

Замглавы МИД Вершинин: Россия не изъявляла желания о прекращении меморандума с ООН

Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал меморандум с ООН по вывозу российского зерна, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они хотят прекратить действие этого меморандума. (...) Таким образом, этот меморандум пока действует», — сказал он.

По его словам, Москва не изъявляла желание о прекращении меморандума с ООН.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.