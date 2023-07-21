Финский хоккеист рассказал о пристрастии россиян к алкоголю

Финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю

Финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю. Его слова приводит Iltalehti.

«В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», — заявил нападающий. Он признался, что руководство «Южного Урала», за который он выступал, заставляло игроков команды проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля.

Форвард играл в Высшей хоккейной лиге за «Южный Урал» в сезоне-2014/2015. Также он известен по выступлениям в Казахстане за «Арыстан» и «Кулагер» и в Белоруссии за «Неман».

11 января бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери рассказал о страхе перед российскими туалетами. Специалист вспомнил, как ехал вместе с «Салаватом» в Магнитогорск на автобусе из Уфы и на остановке вместо кабинки туалета была дырка в земле, которой он не сумел воспользоваться.