Иностранный тренер «Спартака» объяснил решение провести отпуск в России

Испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что провел отпуск с семьей в России

Испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил решение провести отпуск в России. Его слова приводятся на сайте красно-белых.

Иностранный специалист заявил, что вместе с семьей отдыхал в месте, расположенном в 70 километрах от стадиона «Спартак». Он подчеркнул, что хотел провести время в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни. «Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых», — подытожил Абаскаль.

29 мая тренер рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. Выбор русского имени он объяснил желанием отдать дань уважения клубу, в котором он работает.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив московскому ЦСКА и петербургскому «Зениту».