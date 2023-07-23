Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
Сегодня
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
08:37, 23 июля 2023Спорт

Иностранный тренер «Спартака» объяснил решение провести отпуск в России

Испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что провел отпуск с семьей в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил решение провести отпуск в России. Его слова приводятся на сайте красно-белых.

Иностранный специалист заявил, что вместе с семьей отдыхал в месте, расположенном в 70 километрах от стадиона «Спартак». Он подчеркнул, что хотел провести время в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни. «Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых», — подытожил Абаскаль.

29 мая тренер рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. Выбор русского имени он объяснил желанием отдать дань уважения клубу, в котором он работает.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив московскому ЦСКА и петербургскому «Зениту».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали последствия новой провальной тактики ВСУ для Одессы

    Смертельная авария на третьем транспортном кольце в Москве попала на видео

    В Европарламенте пристыдили ЕС за махинации с зерновой сделкой

    Эксперт рассказала о самых выгодных месяцах для отпуска в 2024 году

    Мужчине ампутировали обе руки из-за укуса блохи

    Иностранный тренер «Спартака» объяснил решение провести отпуск в России

    Продовольственная инфляция в России в июне стала самой низкой в Европе

    В США заявили о разочаровании Запада в украинцах

    В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья

    Россиянам рассказали о способах экономии при уплате налога на имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости