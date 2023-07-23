В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья

«112»: в подмосковной деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья

В подмосковной деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, во время распития спиртных напитков между отдыхающими произошел конфликт. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.

Ранее Кировский суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая пыталась устроить теракт на ГЭС. 36-летняя женщина собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для украинских спецслужб. Женщина передавала данные о ГЭС куратору, чтобы впоследствии устроить там теракт. После очередной съемки объекта ее задержали. Уточняется, что женщина решила взорвать ГЭС и затопить свой город ради того, чтобы отомстить за увольнение с работы.