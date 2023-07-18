Россиянку арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

Жительницу Углича арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

Кировский суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая пыталась устроить теракт на ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, 36-летняя женщина собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для украинских спецслужб. Женщина передавала данные о ГЭС куратору, чтобы впоследствии устроить там теракт. После очередной съемки объекта ее задержали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, женщина решила взорвать ГЭС и затопить свой город ради того, чтобы отомстить за увольнение с работы. Вероника работала юристом в органах власти, однако попала под сокращение. Долгое время она пыталась добиться возвращения на работу через суды. Когда это не помогло, она решила связаться с украинскими силовиками.

По статье о покушении на теракт женщине грозит до 10 лет колонии.