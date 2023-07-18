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14:18, 18 июля 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

Жительницу Углича арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Кировский суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая пыталась устроить теракт на ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, 36-летняя женщина собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для украинских спецслужб. Женщина передавала данные о ГЭС куратору, чтобы впоследствии устроить там теракт. После очередной съемки объекта ее задержали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, женщина решила взорвать ГЭС и затопить свой город ради того, чтобы отомстить за увольнение с работы. Вероника работала юристом в органах власти, однако попала под сокращение. Долгое время она пыталась добиться возвращения на работу через суды. Когда это не помогло, она решила связаться с украинскими силовиками.

По статье о покушении на теракт женщине грозит до 10 лет колонии.

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    Владимир Шарапов
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