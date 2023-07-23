Уголовное дело по ЧП с кипятком в московском ТЦ передано в главное управление СК

Уголовное дело по факту ЧП в московском ТЦ «Времена года» передано в главное управление СК

Уголовное дело по факту происшествия с прорывом горячей воды в московском ТЦ «Времена года» передано в аппарат главного следственного управления по городу Москва. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.

«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы передано в аппарат ГСУСК России по Москве», — сообщила она. Сотрудник уточнила, что сейчас правоохранительные органы проводят осмотр места происшествия и допросы руководства ТЦ по вопросам ненадлежащей эксплуатации инженерных систем и выполнения требований безопасности.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали минимум 70 человек, четырех сотрудниц магазина «Глобус Гурмэ» спасти не удалось.

В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода. Следственный комитет возбудил уголовное дело.