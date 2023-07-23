Министр спорта Украины заявил о пересмотре запрета на соревнования с россиянами

Минспорта Украины заявило, что запрет на соревнования с россиянами может быть пересмотрен

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о возможности пересмотра запрета об участии украинских спортсменов в соревнованиях, где будут принимать участие российские и белорусские спортсмены. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник заявил, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. «Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры. То есть флага и других символик России и Белоруссии там не будет», — подчеркнул он.

26 января Гутцайт заявил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Ранее в Международном олимпийском комитете отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.