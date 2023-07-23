В «Лацио» высказались об интересе к Захаряну

В «Лацио» заявили, что «Динамо» хочет за Арсена Захаряна слишком много денег

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани высказался об интересе к полузащитнику «Динамо» и сборной России по футболу Арсену Захаряну. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, москвичи хотят за своего футболиста слишком много денег. «Не думаю, что наш клуб пойдет на это», — добавил Фабиани.

Ранее 23 июля Sport24 сообщал, что Захарян близок к переходу в «Лацио». По информации издания, клубы ведут активные переговоры, а сделка близка к завершению.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.