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14:22, 23 июля 2023Спорт

Стало известно о готовящемся переходе Захаряна в «Лацио»

Sport24: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио». О готовящемся трансфере стало известно Sport24.

По информации издания, клубы ведут активные переговоры. Сделка близка к завершению. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

22 июля в голландском «Фейеноорде» подтвердили информацию о том, что занимаются привлечением Захаряна и ряда других футболистов. «Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но "Фейеноорд" хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — добавили в клубе.

В июне Захарян вошел в список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

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    Алексей Гусев
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