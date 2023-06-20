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15:40, 20 июня 2023Спорт

Двух россиян номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе

Захарян и Мелехин стали номинантами на звание лучшего молодого игрока года в Европе
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объявлен список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. Он опубликован на сайте учредителя награды, итальянского издания Tuttosport.

В список вошли два россиянина — 19-летний защитник Виктор Мелехин из «Ростова» и 20-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Футболисты заняли 63-е и 88-е места соответственно. Также в топ-100 попал 19-летний бразильский защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан, он расположился на 34-й позиции.

Первым в рейтинге стал хавбек «Баварии» Джамал Мусиала. Вслед за ним идет экс-игрок «Боруссии» Джуд Беллингем, который в новом сезоне будет представлять «Реал». Замыкает тройку полузащитник «Барселоны» Гави.

Ранее семь российских игроков вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory). В список, помимо Захаряна и Мелехина, попали форвард Сергей Пиняев и голкипер Даниил Худяков из «Локомотива», полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, вратарь ЦСКА Владислав Тороп, а также защитник Андрей Лангович, представляющий «Ростов».

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