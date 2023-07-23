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08:29, 23 июля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о разочаровании Запада в украинцах

WSJ: Запад ошибочно понадеялся на мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией

Фото: Reuters

Ставка Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией перевесит отсутствие должной подготовки и нехватку вооружений, не сработала и вызвала разочарование. Об этом заявила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как говорится в материале, чиновники знали, что Вооруженных силам Украины (ВСУ) не хватает навыков и оружия, начиная от снарядов и заканчивая боевыми самолетами. При этом они надеялись, что украинцам и без этого удастся вытеснить российские войска, но ошиблись. В итоге превосходство вооружения ВС РФ приводит к бессмысленным потерям в рядах ВСУ и украинской армии не удается достичь каких-либо результатов.

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Из-за сложившейся ситуации растет вероятность затягивания военных действий в зоне российско-украинского конфликта, что ложится на плечи ЕС и США новыми финансовыми затратами. Эту помощь западные страны будут оказывать Украине все менее охотно.

Финансовые возможности Европы по поддержке армии Украины падают, в то время как президент США Джо Байден опасается, что затягивание конфликта плохо скажется на его шансах на перевыборы, говорится в статье.

«По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США», — указано в статье.

Ранее в США назвали провальной новую тактику ВСУ против российской армии, которая может обернуться захватом ВС РФ Харькова и Одессы. Эксперты все чаще называют мирные переговоры с Россией единственным выходом для Украины.

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    Марина Совина
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