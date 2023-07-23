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14:10, 23 июля 2023Спорт

«Зенит» купил защитника сборной Сербии

«Зенит» купил у «Црвены Звезды» защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургский «Зенит» купил у «Црвены Звезды» защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Контракт с сербом подписан на четыре года с возможность продления еще на сезон. Эракович будет выступать за российский клуб под 25-м номером.

«"Зенит" — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу», — заявил Эракович.

О финансовых условиях трансфера Эраковича не сообщается. По информации портала Transfermarkt, «Зенит» заплатил за него 8 миллионов евро.

22-летний Эракович является трехкратным чемпионом Сербии в составе «Црвены Звезды». В его активе один гол в пяти матчах в составе национальной сборной страны.

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    Алексей Гусев
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