Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем

Российский боец Bellator Корешков назвал возможный поединок с украинцем не самым приятным

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков высказался о возможном поединке с чемпионом организации в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин назвал такой бой не самым приятным. «Но тем не менее: а что делать? А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить», — заявил Корешков.

Российский боец проведет следующий бой против американца Лоренза Ларкина. Встреча состоится 30 июля на турнире Bellator и Rizin в японской Сайтаме.

На счету Корешкова 30 боев в ММА. 32-летний спортсмен одержал 26 побед и потерпел 4 поражения.