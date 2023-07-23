Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
Сегодня
15:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
13:08, 23 июля 2023Спорт

Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем

Российский боец Bellator Корешков назвал возможный поединок с украинцем не самым приятным

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков высказался о возможном поединке с чемпионом организации в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин назвал такой бой не самым приятным. «Но тем не менее: а что делать? А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить», — заявил Корешков.

Российский боец проведет следующий бой против американца Лоренза Ларкина. Встреча состоится 30 июля на турнире Bellator и Rizin в японской Сайтаме.

На счету Корешкова 30 боев в ММА. 32-летний спортсмен одержал 26 побед и потерпел 4 поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона

    Стало известно о связи задержанного агента ГУР Украины с покушением в Крыму

    Эндокринолог предупредила об опасности «волчьего голода»

    Полковник запаса объяснил удары одесской ПВО «по своим»

    В России назвали бутафорским Совет Украина — НАТО

    Саммит БРИКС пройдет без участия Макрона и лидеров США и Великобритании

    Инженеры назвали возможную причину аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

    Звезда «Реальных пацанов» покинул сериал после совета Хабенского

    Стало известны имена заподозренных в неуплате налогов блогеров

    Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости