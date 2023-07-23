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02:13, 23 июля 2023Мир

В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

Дюжаррик: ООН сожалеет о гибели военкора Журавлева и выражает соболезнования его семье

Фото: Carlo Allegri / Reuters

ООН сожалеет о гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Представитель офиса Антонио Гуттереша выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.

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    Марина Совина
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