В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

Дюжаррик: ООН сожалеет о гибели военкора Журавлева и выражает соболезнования его семье

ООН сожалеет о гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Представитель офиса Антонио Гуттереша выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.