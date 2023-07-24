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18:59, 24 июля 2023Спорт

Появились новые данные о состоянии заболевшей мононуклеозом Щербаковой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не возобновила тренировки после мононуклеоза

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, заболевшая мононуклеозом, все еще не возобновила тренировки. Новые данные приводит РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка не в состоянии вернуться на лед после болезни. Отмечается, что фигуристке не поставили короткую и произвольную программы на будущий соревновательный сезон.

О том, что Щербакова заболела мононуклеозом, 11 июля сообщил Sport24. По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Ранее Щербакову включили в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024. В основной составе спортсменка не попала, так как пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на колене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

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    Анастасия Борисова
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