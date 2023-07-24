Появились новые данные о состоянии заболевшей мононуклеозом Щербаковой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не возобновила тренировки после мононуклеоза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, заболевшая мононуклеозом, все еще не возобновила тренировки. Новые данные приводит РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка не в состоянии вернуться на лед после болезни. Отмечается, что фигуристке не поставили короткую и произвольную программы на будущий соревновательный сезон.

О том, что Щербакова заболела мононуклеозом, 11 июля сообщил Sport24. По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Ранее Щербакову включили в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024. В основной составе спортсменка не попала, так как пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на колене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.