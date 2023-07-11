Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. Отмечается, что при этом остром вирусном заболевании наблюдаются лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки.

Ранее Щербакову включили в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024. В основной составе спортсменка не попала, так как пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на колене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.