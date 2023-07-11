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15:47, 11 июля 2023Спорт

Щербакова заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. Отмечается, что при этом остром вирусном заболевании наблюдаются лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки.

Ранее Щербакову включили в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024. В основной составе спортсменка не попала, так как пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на колене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

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    Дарья Коршунова
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