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08:19, 24 июля 2023Россия

Появилось видео из атакованного дронами Крыма

Telegram-канал Mash опубликовал кадры из атакованного дронами Крыма

Появилось видео из атакованного дронами Крыма. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно следы от двух взрывов. Столб дыма поднимается высоко в воздух.

Запечатлено ли на видео уничтожение беспилотника или упомянутое главой Крыма Сергеем Аксеновым попадание дрона в склад боеприпасов, не уточняется.

Утром 24 июля стало известно, что полуостров был атакован 11 дронами. По сообщению главы региона, беспилотники сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

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    Марк Леонов
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