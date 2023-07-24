Telegram-канал Mash опубликовал кадры из атакованного дронами Крыма

Появилось видео из атакованного дронами Крыма. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно следы от двух взрывов. Столб дыма поднимается высоко в воздух.

Запечатлено ли на видео уничтожение беспилотника или упомянутое главой Крыма Сергеем Аксеновым попадание дрона в склад боеприпасов, не уточняется.

Утром 24 июля стало известно, что полуостров был атакован 11 дронами. По сообщению главы региона, беспилотники сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.