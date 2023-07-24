В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников на Москву

Пресс-секретарь Песков: атаковавшие утром Москву беспилотники удалось нейтрализовать

Беспилотники, которые атаковали Москву утром 24 июля, удалось нейтрализовать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что меры противовоздушной защиты столицы принимаются.

«Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы — это вопрос к Министерству обороны», — сказал Песков.

Два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17 — там полностью перекрывали движение в сторону области. Второй дрон, предварительно, угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева — там также временно ограничивали движение.

Позже в Минобороны России разъяснили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), серьезных разрушений не зафиксировано. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.