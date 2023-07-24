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12:29, 24 июля 2023Россия

В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников на Москву

Пресс-секретарь Песков: атаковавшие утром Москву беспилотники удалось нейтрализовать

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Беспилотники, которые атаковали Москву утром 24 июля, удалось нейтрализовать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что меры противовоздушной защиты столицы принимаются.

«Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы — это вопрос к Министерству обороны», — сказал Песков.

Два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17 — там полностью перекрывали движение в сторону области. Второй дрон, предварительно, угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева — там также временно ограничивали движение.

Позже в Минобороны России разъяснили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), серьезных разрушений не зафиксировано. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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