Навка высказалась о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

Татьяна Навка заявила, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о выступлениях на Играх 2024 года в Париже без флага и гимна. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. «Отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя», — посчитала она. По мнению Навки, против участия в Играх выступают люди, которые никогда не занимались профессиональным спортом.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры 2024 года должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа.