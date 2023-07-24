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07:59, 24 июля 2023Спорт

Навка высказалась о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

Татьяна Навка заявила, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о выступлениях на Играх 2024 года в Париже без флага и гимна. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. «Отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя», — посчитала она. По мнению Навки, против участия в Играх выступают люди, которые никогда не занимались профессиональным спортом.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры 2024 года должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа.

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    Анастасия Борисова
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