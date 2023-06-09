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09:55, 9 июня 2023Спорт

Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду-2024

Глава МОК Бах поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на ОИ-2024 в Париже

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, на которой обсудили Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление, которое он сделал на саммите G7, об автономии спорта и условиях допуска российских и белорусских на Игры-2024. Тогда было подтверждено, что решение по участию атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже примут в надлежащее время.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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    Дарья Коршунова
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