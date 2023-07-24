ПСЖ ответил на рекордное предложение «Аль-Хилаля» за трансфер Мбаппе

AFP: ПСЖ разрешил «Аль-Хилалю» провести переговоры с футболистом Килианом Мбаппе

Руководство французского ПСЖ ответило на рекордное предложение саудовского «Аль-Хилаля» за трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает AFP.

По информации источника, парижане разрешили клубу провести с футболистом переговоры о трансфере. Отмечается, что они не против перехода игрока.

Ранее в понедельник, 24 июля, стало известно, что «Аль-Хилаль» заявил ПСЖ о готовности купить Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Тогда саудовцы сделали парижанам официальное предложение. Пока еще переговоры с представителями игрока не велись.

На данный момент рекордный трансфер в истории футбола — переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году. Его приобрели за 222 миллиона евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.