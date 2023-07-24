Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Отменён
Диан Парри
Лозанна
Хиль Белен Тайхман
0:0
1-й сет
live
Эрика Андреева
Лозанна
Элина Аванесян
1:0
Завершен
Евгения Родина
Лозанна
Гройтер Фюрт
4:4
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алания
1:0
Завершен
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
Химки
0:1
Перерыв
live
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
20:00, 24 июля 2023Спорт

ПСЖ ответил на рекордное предложение «Аль-Хилаля» за трансфер Мбаппе

AFP: ПСЖ разрешил «Аль-Хилалю» провести переговоры с футболистом Килианом Мбаппе
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Руководство французского ПСЖ ответило на рекордное предложение саудовского «Аль-Хилаля» за трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает AFP.

По информации источника, парижане разрешили клубу провести с футболистом переговоры о трансфере. Отмечается, что они не против перехода игрока.

Ранее в понедельник, 24 июля, стало известно, что «Аль-Хилаль» заявил ПСЖ о готовности купить Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Тогда саудовцы сделали парижанам официальное предложение. Пока еще переговоры с представителями игрока не велись.

На данный момент рекордный трансфер в истории футбола — переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году. Его приобрели за 222 миллиона евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

    Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

    В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

    Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

    Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

    Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

    В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

    Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

    Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости