«Аль-Хилаль» заявил о готовности купить Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро

Фабрицио Романо: «Аль-Хилаль» готов купить Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хилаль» заявил «Пари Сен-Жермен» о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Об этом в Twitter сообщил Фабрицио Романо.

По информации Романо, саудовцы уже сделали парижанам официальное предложение. Отмечается, что переговоры с представителями игрока пока не ведутся. На данный момент рекордный трансфер в истории футбола — переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее 24 июля Madrid Xtra сообщил, что мадридский «Реал» нашел деньги, необходимые для трансфера Мбаппе. 25 июня появилась информация, что ПСЖ запрашивает за форварда 250+50 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.