Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Отменён
Диан Парри
Лозанна
Хиль Белен Тайхман
Сегодня
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Лозанна
Элина Аванесян
Сегодня
14:30 (Мск)
Евгения Родина
Лозанна
Гройтер Фюрт
Сегодня
14:15 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
Химки
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
13:34, 24 июля 2023Спорт

«Аль-Хилаль» заявил о готовности купить Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро

Фабрицио Романо: «Аль-Хилаль» готов купить Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хилаль» заявил «Пари Сен-Жермен» о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Об этом в Twitter сообщил Фабрицио Романо.

По информации Романо, саудовцы уже сделали парижанам официальное предложение. Отмечается, что переговоры с представителями игрока пока не ведутся. На данный момент рекордный трансфер в истории футбола — переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее 24 июля Madrid Xtra сообщил, что мадридский «Реал» нашел деньги, необходимые для трансфера Мбаппе. 25 июня появилась информация, что ПСЖ запрашивает за форварда 250+50 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о цифровом рубле

    На Волге обнаружили разлив нефти

    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Змиевке

    Обнаружен новый механизм формирования деменции

    Нештатная ситуация сорвала вылет российского самолета в Москву

    Минобороны заявило об уничтожении узла связи украинской бригады в ДНР

    Центр импортозамещения появится в Москве

    Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

    Звезда Comedy Woman рассказала об отношении мужа-иностранца к ее юмору

    Аргентинские футболисты клуба РПЛ захотели получить российское гражданство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости