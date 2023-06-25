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10:38, 25 июня 2023Спорт

Появились подробности переговоров «Реала» и ПСЖ по трансферу Мбаппе

El Debate: «Реал» предлагает 200+20 миллионов евро за Мбаппе, ПСЖ просит 250+50 миллионов

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Появились подробности переговоров «Реала» и «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает корреспондент El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter.

По информации журналиста, мать футболиста несколько месяцев ведет «секретные переговоры» с парижанами. Она также обратилась к эмиру Катара, чтобы как можно быстрее закрыть вопрос о переходе в мадридский клуб.

Однако пока известно, что «Реал» готов заплатить за трансфер максимум 200+20 миллионов евро, в то время как ПСЖ запрашивает за него 250+50 миллионов евро. Отмечается, что переговоры продолжаются.

12 июня L’Equipе заявил, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.

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    Андрей Стрельцов
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