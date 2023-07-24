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09:08, 24 июля 2023Спорт

Стало известно о готовности «Реала» оплатить трансфер Мбаппе

Madrid Xtra: «Реал» нашел деньги на трансфер Килиана Мбаппе

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Стало известно о готовности «Реала» оплатить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает Madrid Xtra.

По информации издания, клуб нашел деньги для того, чтобы совершить сделку. Отмечается, что переход может состояться в первую неделю августа.

22 июля Фабрицио Романо заявил, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно в 2024 году, поэтому считают его предателем. По этой причине форварда исключили из заявки на турне по Японии.

25 июня появилась информация, что ПСЖ запрашивает за Мбаппе 250+50 миллионов евро. «Реал» был готов заплатить за нападающего максимум 200+20 миллионов.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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    Андрей Стрельцов
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