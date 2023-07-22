Стало известно о решении ПСЖ выставить Мбаппе на трансфер

Фабрицио Романо: ПСЖ решил выставить Килиана Мбаппе на трансфер

Стало известно о решении руководства «Пари Сен-Жермен» выставить нападающего Килиана Мбаппе на трансфер. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно в 2024 году, потому готовы обсудить его продажу. По этой причине Мбаппе исключили из заявки на турне по Японии. По информации Sky Sports, в команде предполагают, что форвард уже договорился о контракте с «Реалом», и считают его предателем, ведь он дал слово не уходить без компенсации.

25 июня стало известно, что французы запрашивают за Мбаппе в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Sports Zone добавил, что на игрока также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль», однако сам нападающий не рассматривает эти варианты.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

