Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
13:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:15 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Франсиско Серундоло
Сегодня
15:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Локомотив М
Сегодня
17:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
09:06, 22 июля 2023Спорт

Стало известно о решении ПСЖ выставить Мбаппе на трансфер

Фабрицио Романо: ПСЖ решил выставить Килиана Мбаппе на трансфер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стало известно о решении руководства «Пари Сен-Жермен» выставить нападающего Килиана Мбаппе на трансфер. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно в 2024 году, потому готовы обсудить его продажу. По этой причине Мбаппе исключили из заявки на турне по Японии. По информации Sky Sports, в команде предполагают, что форвард уже договорился о контракте с «Реалом», и считают его предателем, ведь он дал слово не уходить без компенсации.

25 июня стало известно, что французы запрашивают за Мбаппе в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Sports Zone добавил, что на игрока также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль», однако сам нападающий не рассматривает эти варианты.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о больших потерях Киева при контрнаступлении. Как союзники и стороны конфликта оценивают шансы ВСУ на успех?

    Названы самые яркие рекламные слоганы Маяковского для столичных контор

    Месси оценил дебютный матч за «Интер Майами»

    В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским

    Москвичи обиделись на телеведущего Дмитрия Диброва

    В Германии сравнили Украину с наркоманом

    Стало известно о решении ПСЖ выставить Мбаппе на трансфер

    Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде

    Байдену предрекли потерю шанса на переизбрание при одном условии

    Депутат сообщил о массовой шринкфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости