В Госдуме заявили о шпионах-наводчиках дронов в Москве и Крыму

Депутат Госдумы Гурулев заявил о работающих в Москве и Крыму шпионах-наводчиках дронов

По всей России, включая Крым и Москву, работают шпионы-наводчики дронов, корректирующие направление их атак. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Депутат выразил уверенность, что часть беспилотников запускается с российской территории. «Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке», — написал он.

Гурулев добавил, что продолжит настаивать на рассмотрении вопроса о запрете съемок и публикации видеозаписей с последствиями атак беспилотников. По его словам, такими постами Telegram-каналы показывают Вооруженным силам Украины (ВСУ), куда долетел их дрон. «Такое надо пресекать, думаю, мы к этому придем», — заключил политик.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что система противовоздушной обороны Москвы работает «неплохо», но ее необходимо усилить. При этом он выразил мнение, что атака дронов на столицу не представляет из себя ничего необычного. По словам Джабарова, ВСУ пытаются использовать любой шанс для удара по российской территории.

24 июля в четыре утра Москва вновь была атакована беспилотниками. Обломки одного из них нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17. Второй летательный аппарат попал в здание на проспекте Лихачева, в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, выбив стекла на 17-м и 18-м этажах. В Минобороны России заявили, что атака спланирована ВСУ.