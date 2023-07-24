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08:53, 24 июля 2023Россия

Очевидцы рассказали об атаке дронов на Москву

Очевидец сообщил, что при атаке дронов на Москву оказалась разбита крыша и обгорело дерево

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После атаки дронов на Комсомольском проспекте в Москве обгорело дерево и разбита крыша. Об этом очевидец случившегося рассказал РБК.

«Громкий звук. Первая мысль, что это гром. Выхожу на балкон и смотрю — поднимается сизый дым. Такой дым очень своеобразный: он не грибом поднимался, а таким столбом (...) Ветер сносил его в сторону реки на Парк Горького», — рассказал мужчина.

Он добавил, что дым быстро рассеялся. Когда очевидец на велосипеде приехал к месту происшествия, он увидел, что в жилых домах, а также в магазине и клубе выбиты окна.

Другой свидетель атаки дронов услышал громкий звук взрыва в 3.40 утра. Когда он вышел на улицу, она была перекрыта, но следов взрыва не было.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям.

Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома №17 — там полностью перекрывали движение в сторону области. Второй дрон, по предварительным данным, попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева — там выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах.

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    Анастасия Шейкина
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