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16:07, 24 июля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о захватчике подмосковного особняка за миллиард рублей

KP.RU: Черненко, захвативший особняк за 1 млрд рублей, всю жизнь прожил с матерью

Фото: Telegram-канал Mash

35-летний уроженец Красноярска Вячеслав Черненко, который утром 22 июля захватил особняк в элитном подмосковном поселке и устроил перестрелку с росгвардейцами, всю жизнь прожил с матерью в однокомнатной квартире на окраине города, у него не было друзей и девушки. Об этом рассказал собеседник KP.RU.

По его словам, родные описывают Черненко как необщительного и замкнутого человека, об увлечении оружием которого никто не слышал. Этим летом мужчина внезапно собрался «покорять Москву» и планировал устроиться на работу. 12 июля он заселился в отель в Истре, неподалеку от коттеджного поселка «Шервуд». Черненко забронировал номер на 10 дней. Утром 22-го июля он покинул отель с большой сумкой, а по пути к дому переоделся в камуфляжное обмундирование.

Мужчина выбрал именно этот дом, потому что он был самым дорогим в разделе о продаже недвижимости в интернете. Во время переговоров с силовиками и матерью россиянин задавался вопросом, почему не может жить в таком же особняке. Собеседник издания заявил, что в тот момент Черненко находился в состоянии психоза.

22 июля в частном коттедже элитного подмосковного поселка «Шервуд» сработала сигнализация. На место прибыла группа быстрого реагирования из двух охранников в сопровождении участкового. При осмотре дома они заметили разбитое окно, а когда вошли внутрь, их встретил вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Он взял охранников и участкового в заложники. Им удалось сбежать, когда захватчик отвлекся на подъехавшие к дому автомобили полиции и Росгвардии.

В результате Черненко был ликвидирован при задержании. Мужчина оказал сопротивление во время штурма, его уничтожили ответным огнем.

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