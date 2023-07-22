Вооруженный мужчина в камуфляже захватил подмосковный коттедж за миллиард рублей. Спецназ взял дом штурмом

В ходе штурма дома в Истре силовики нейтрализовали захватившего его вооруженного мужчину

Спецназ Росгвардии провел штурм дома в элитном поселке «Шервуд» в Истринском районе Московской области, который захватил 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Захватчика обнаружили охранники, приехавшие из-за сработавшей сигнализации

Утром в субботу, 22 июля, в частном коттедже элитного подмосковного поселка «Шервуд» сработала сигнализация. Около 8:00 на место прибыла группа быстрого реагирования из двух охранников в сопровождении участкового. При осмотре дома они заметили разбитое окно, а когда вошли внутрь, их встретил вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете.

Он взял охранников и участкового в заложники и отвел их на второй этаж здания. Им удалось сбежать, когда захватчик отвлекся на подъехавшие к дому автомобили полиции и Росгвардии

По другим данным, заложников удалось освободить в результате переговоров, когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина заявил, что хочет жить в этом доме

Прибывших по вызову силовиков вооруженный мужчина встретил огнем. Он открыл стрельбу из автомата Калашникова. При этом он выкрикивал политические лозунги, заявил, что у него арсенал и он готов идти на Кремль.

Как выяснилось, на закрытую территорию поселка «Шервуд» нарушитель спокойствия попал, перебравшись через забор с территории соседнего поселения. Захваченный им коттедж стоит как раз на окраине у леса, что помогло пробраться к нему незаметно.

К полудню периметр захваченного дома был оцеплен полицейскими и бойцами СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Они эвакуировали соседей. Появилось видео с места событий. На кадрах слышна стрельба.

Первым делом силовики начали переговоры с захватчиком, убеждая его сдаться, но вскоре стало понятно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Он представился Вячеславом, заявил, что питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет. Также, по его словам, он хочет завести семью и жить в захваченном им доме.

Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу захватчик

После непродолжительной беседы с захватчиком правоохранители сделали вывод, что мужчина психически нездоров.

Коттедж в поселке «Шервуд» и захвативший его мужчина Фото: Telegram-канал Mash

Коттедж продается за один миллиард рублей

Глава Истры сообщила, что коттедж выставлен на продажу за один миллиард рублей. Хозяйка дома по имени Лариса, являющаяся жительницей Москвы, вышла на связь и сообщила, что захватчика не знает, а сама в данный момент находится за границей.

Местные жители говорят, что в этом доме прежде жил бывший президент Украины Виктор Янукович. В последнее время, по словам Ларисы, дом стоял пустой.

Спецназ взял захваченный коттедж штурмом

Данные о личности захватчика раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже Александр Хинштейн депутат Госдумы

Правоохранители пытались убедить Черненко сдаться и даже привлекли для этого его мать, однако переговоры успехом не увенчались.

Около 16:00 по московскому времени силовики решили брать дом штурмом. Они использовали дымовые гранаты. В 17:30 захватчик был нейтрализован после активного сопротивления. Никто из числа правоохранителей и местных жителей не пострадал. Саперы Росгвардии приступили к осмотру дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».