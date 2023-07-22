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19:08, 22 июля 2023Силовые структуры

Боец СОБР получил ранение при штурме захваченного в Подмосковье дома

Хинштейн: боец СОБР получил ранение при штурме коттеджа в подмосковной Истре

Фото: Telegram-канал Mash

Один из бойцов СОБР получил ранение при штурме коттеджа в подмосковной Истре, который захватил вооруженный мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, ранение оказалось незначительным. «Штурм дважды приостанавливался. Было сделано все, чтобы избежать крови, но безуспешно. Черненко продолжал отстреливаться», — сообщил Хинштейн.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что Вячеслав Черненко, захвативший коттедж в Истринском районе Подмосковья, был ликвидирован при задержании. Мужчина оказал сопротивление во время штурма, его уничтожили ответным огнем.

Депутат Хинштейн также сообщал, что стрелком оказался 35-летний уроженец Красноярска Вячеслав Черненко. Мужчина приехал в Москву недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

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    Варвара Кошечкина
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