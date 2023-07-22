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19:39, 22 июля 2023Силовые структуры

Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

Депутат Хинштейн опубликовал снимки захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Опубликованы снимки коттеджа в подмосковном поселке Шервуд, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Кадры показал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что площадь коттеджа составляет 2,1 тысячи метров, что значительно усложняло штурм. Парламентарий также рассказал, что дом был выставлен на продажу за 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, местные жители рассказали, что раньше в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович. Последним владельцем коттеджа была москвичка Лариса В., однако в настоящий момент дом пустует.

Вооруженный 35-летний мужчина из Красноярска захватил коттедж утром 22 июля. Он был ликвидирован ответным огнем во время штурма здания.

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    Варвара Кошечкина
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