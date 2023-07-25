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20:31, 25 июля 2023Забота о себе

Названа причина плохого настроения и апатии после употребления алкоголя

Нейротерапевт Рой: при похмелье ощущается апатия из-за воздействия алкоголя на мозг

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Алкоголь ухудшает способность мозга фильтровать эмоции, из-за этого на следующий день после выпивки многие ощущают апатию и подавленность, считает нейротерапевт Джеймс Рой. Его мнение приводит The Sun.

Рой назвал фильтрацию эмоций жизненно необходимой функцией, которая нужна, чтобы не перегружать мозг информацией. По словам специалиста, после употребления алкоголя эта способность снижается. Эффект усиливается, если человек мало спал и устал.

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Результат похмелья — не только плохое настроение и апатия. По словам специалиста, в течение суток после употребления алкоголя мозг не может образовывать прочные нейронные связи, что является причиной плохой обучаемости и сниженной концентрации. «Даже у взрослого это может привести к сокращению объема мозга и повреждению нервной системы», — предупредил Рой.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о влиянии водки на разные отделы мозга. По словам Умнова, этанол поражает участки, ответственные за память и дыхание.

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    Екатерина Улитина
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