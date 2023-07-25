Загитова рассказала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о проблеме с ногой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала о проблемах со здоровьем.

21-летняя спортсменка опубликовала видео, на котором она проходит магнитотерапию. Видно, что на ее левой ноге наложен бинт в области голеностопа. «С ногой небольшие проблемки. Надеюсь, что все скоро решится», — заявила Загитова.

Ранее в июле издание The Sun US оценило состояние Загитовой. Тогда финансовое положение фигуристки оценили в пять миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.