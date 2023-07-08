Названо финансовое состояние Загитовой

The Sun: финансовое положение фигуристки Загитовой оценивается в пять миллионов долларов

Американский The Sun US посвятил на своем сайте статью олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

По информации источника, финансовое положение 21-летней спортсменки оценивается в пять миллионов долларов. Отмечается, что она заключила выгодный контракт с компаний Puma.

1 июля Загитова рассказала о реакции на негативные комментарии в свой адрес. Она заявила, что сначала реагировала остро, а затем решила не обращать внимание на критику.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В данный момент она работает ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.