Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
17:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Гидо Пелья
0:3
Завершен
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
ЦСКА
0:5
Завершен
Динамо М
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Нефтчи
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Кубок PARI Премьер
15:40, 8 июля 2023Спорт

Названо финансовое состояние Загитовой

The Sun: финансовое положение фигуристки Загитовой оценивается в пять миллионов долларов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский The Sun US посвятил на своем сайте статью олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

По информации источника, финансовое положение 21-летней спортсменки оценивается в пять миллионов долларов. Отмечается, что она заключила выгодный контракт с компаний Puma.

1 июля Загитова рассказала о реакции на негативные комментарии в свой адрес. Она заявила, что сначала реагировала остро, а затем решила не обращать внимание на критику.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В данный момент она работает ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

    Стало известно об уничтожении «самой мощной БМП НАТО» в зоне СВО

    В МИД РФ оценили возможное влияние поставок Украине кассетных боеприпасов на СВО

    В МИД оценили обещание Украины аккуратно применять кассетные боеприпасы

    МИД России назвал актом бессилия решение США поставить ВСУ кассетные бомбы

    Названа средняя цена квадратного метра новостройки в Новой Москве

    Командиры ВСУ сделали пессимистичное признание о ситуации на фронте

    Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему

    Спецназовец из «Ахмата» рассказал об опасных технических новинках ВСУ

    Стало известно об убитом в бою комбате ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости