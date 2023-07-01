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18:30, 1 июля 2023Спорт

Загитова рассказала о реакции на хейт

Фигуристка Алина Загитова призналась, что раньше остро реагировала на хейт в свой адрес

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Фигуристка Алина Загитова рассказала о реакции на хейт в свой адрес. Ее слова приводит Sport24.

«Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится», — призналась 21-летняя спортсменка.

Загитова отметила, что в прошлом думала о том, что другие люди говорят о ней, но затем изменила свое отношение к ситуации. «Надо пробовать новое и развиваться. Сейчас я пробую все и сразу», — заявила она. По ее словам, во время недавней поездки в Сочи она попробовала бейсджампинг и ей понравилось.

Спортсменка не раз попадала под критику фанатов за попытки попробовать себя в новых амплуа. 1 июля в рамках Дня московского спорта фигуристка провела поединок по фехтованию против олимпийской чемпионки Софьи Великой. В ноябре 2022 года Загитова провела спарринг по боксу с победителем Олимпийских игр Олегом Саитовым.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В данный момент она работает ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Андрей Стрельцов
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