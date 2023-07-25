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09:48, 25 июля 2023Наука и техника

В России оценили рост выпуска боеприпасов

Мантуров: выпуск средств поражения в России вырос более чем в 12 раз

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, а объемы производства техники и вооружения в 2023 году превысили прошлогодние показатели. Рост производства оценил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», — сказал он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

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Министр отметил, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают планы-графики, а отдельные срывы нагоняют или компенсируют аналогичными изделиями.

Ранее в июле в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», которая является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза нарастила выпуск ряда изделий.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии рассказал о планах увеличить объемы поставок истребителей Су-57 в Вооруженные силы России.

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