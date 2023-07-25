Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марко Чеккинато
Сегодня
19:00 (Мск)
Александр Шевченко
Умаг
ПСЖ
Сегодня
13:20 (Мск)
Аль-Наср
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Группа B
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
Ахмат
Фонбет Кубок России|Группа C
09:14, 25 июля 2023Спорт

Черчесов раскрыл подробности увольнения из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов рассказал, что у него пока не было разговоров о работе в новом клубе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский тренер Станислав Черчесов раскрыл подробности увольнения из венгерского «Ференцвароша». Его слова приводят «Известия».

Специалист рассказал, что его контракт был прерван по инициативе клуба. «После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — добавил он, отметив, что ему и его тренерскому штабу всегда было комфортно в Будапеште, поскольку там они чувствовали хорошее отношение к себе.

Материалы по теме:
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью?Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
17 мая 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023
Бег для похудения: рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
Бег для похудения:рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
3 мая 2023

Черчесов также рассказал о планах на будущее. «Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште», — пояснил он. Специалист добавил, что сейчас они с тренерским штабом займутся подведением итогов работы в «Ференцвароше», а оставшуюся паузу он хочет заполнить общением с семьей и друзьями.

Об увольнении Черчесова президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил 19 июля. Отставка произошла на фоне того, что клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

    UFC объявил дату следующего боя Волкова

    Замглавы МИД России рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки

    Казахстан назвали важным каналом российского импорта санкционной электроники

    Курс евро опустился ниже 100 рублей

    Москвичи смогут выбрать профессию будущего

    Меган Фокс снялась в прозрачном платье у моря

    В России оценили рост выпуска боеприпасов

    Москвич зарезал подчиненного и выбросил тело с 11-го этажа

    Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о гибели Татарского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости