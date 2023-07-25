Черчесов раскрыл подробности увольнения из «Ференцвароша»
Российский тренер Станислав Черчесов раскрыл подробности увольнения из венгерского «Ференцвароша». Его слова приводят «Известия».
Специалист рассказал, что его контракт был прерван по инициативе клуба. «После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — добавил он, отметив, что ему и его тренерскому штабу всегда было комфортно в Будапеште, поскольку там они чувствовали хорошее отношение к себе.
Черчесов также рассказал о планах на будущее. «Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште», — пояснил он. Специалист добавил, что сейчас они с тренерским штабом займутся подведением итогов работы в «Ференцвароше», а оставшуюся паузу он хочет заполнить общением с семьей и друзьями.
Об увольнении Черчесова президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил 19 июля. Отставка произошла на фоне того, что клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.