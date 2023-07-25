Черчесов раскрыл подробности увольнения из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов рассказал, что у него пока не было разговоров о работе в новом клубе

Российский тренер Станислав Черчесов раскрыл подробности увольнения из венгерского «Ференцвароша». Его слова приводят «Известия».

Специалист рассказал, что его контракт был прерван по инициативе клуба. «После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — добавил он, отметив, что ему и его тренерскому штабу всегда было комфортно в Будапеште, поскольку там они чувствовали хорошее отношение к себе.

Черчесов также рассказал о планах на будущее. «Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште», — пояснил он. Специалист добавил, что сейчас они с тренерским штабом займутся подведением итогов работы в «Ференцвароше», а оставшуюся паузу он хочет заполнить общением с семьей и друзьями.

Об увольнении Черчесова президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил 19 июля. Отставка произошла на фоне того, что клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.