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18:59, 25 июля 2023Спорт

Ученые назвали способ улучшить здоровье сердца с помощью спорта

Врачи Массачусетской больницы заявили, что занятия спортом улучшают здоровье сердца

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Врачи Массачусетской больницы общего профиля назвали способ улучшить здоровье сердца с помощью спорта. Исследование доступно на сайте Daily Mail.

Ученые провели эксперимент на 90 тысячах пациентов. Участники должны были систематически заниматься спортом: либо только на выходных, либо несколько дней в неделю. Для того чтобы проверить результат, врачи надели на испытуемых наручные устройства с акселерометром.

Исследование показало, что еженедельные занятия спортом снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом врачи заявили, что пациенты могли заниматься физической активностью лишь раз в неделю, однако это все равно приносило результаты.

В феврале ученые заявили, что риск внезапной остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценивается как очень низкий. Для этого они проанализировали 4078 таких случаев, которые произошли среди двух миллионов людей старше 65 лет.

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    Анастасия Борисова
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