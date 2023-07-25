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19:29, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине озвучили нормативы по выращиванию марихуаны

Вице-премьер Украины Стефанишина: для выращивания марихуаны понадобится штрих-код

Фото: Yarygin / Shutterstock / Fotodom

Власти Украины пообещали жестко контролировать производство и сбыт марихуаны в стране. Нормативы для выращивания растений озвучила вице-премьер по вопросам европейской интеграции республики Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

«Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение», — объяснила политик.

Она уточнила, что нелегальное использование, выращивание или перепродажа марихуаны будет расцениваться как сбыт наркотиков. Стоимость лицензии на производство, по словам вице-премьера, будет соответствовать разрешению на производство алкоголя и табачных изделий.

13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что легализация необходима, чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

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    Алевтина Запольская
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