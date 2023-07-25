В Пентагоне прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Москву

Представитель Пентагона Райдер: США помогают ВСУ для защиты внутри Украины

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ. Так он прокомментировал в эфире Fox News атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву утром 24 июля.

«Могу сказать, что наша позиция — фокусироваться на 100 процентов на предоставлении украинцам оборонной помощи, необходимой им для защиты страны внутри ее границ», — отметил Райдер.

В этот же день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку беспилотников, заявила, что Штаты не поддерживают украинские атаки внутри России.

Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.