Врач назвала неожиданную причину головной боли и кругов вокруг глаз с утра

ЛОР-врач Демейсон: из-за дыхания через рот во сне появляются усталость и головная боль

Врач-отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, что из-за постоянного дыхания через рот появляются першение в горле, неприятный запах изо рта, а также и более неожиданные последствия: темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения. Причины сна с открытым ртом она назвала изданию HuffPost.

Демейсон отметила, что дыхание через рот во сне необязательно является поводом для беспокойства. По ее словам, в фазе глубокого сна, мышцы лица расслабляются и нижняя челюсть опускается, особенно, если человек спит на спине. Негативные последствия наступают в том случае, если ротовое дыхание происходит регулярно из-за невозможности вдохнуть достаточно воздуха носом.

ЛОР-врач объяснила, что такое состояние может быть временным — простуда, аллергические реакции, побочные действия некоторых препаратов, или хроническим — храп или апноэ. Ротовое дыхание часто бывает у курильщиков из-за воспаления в носовой полости, а также при искривлении носовой перегородки, полипов в носу или воспалившихся миндалин.

Демейсон отметила, что дыхание через рот во сне имеет несколько негативных последствий. По ее словам, оно является причиной сухости во рту, из-за которой появляется неприятный запах, а зубы и десны воспаляются. Также врач предупредила, что неправильное ночное дыхание прерывает процессы, которые происходят в организме во время сна — заживление и восстановление сердца и кровеносных сосудов, балансировка гормонов, укрепление иммунитета для борьбы с микробами и вирусами.

Чтобы исправить дыхание, врач рекомендовала не спать на спине, либо подкладывать под шею и лопатки подушки. Также она посоветовала исключить респираторные заболевания.

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