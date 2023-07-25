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18:38, 25 июля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации по состоянию на 25 июля

Фото: РИА Новости

Минобороны опубликовало карту специальной военной операции по состоянию на 25 июля. Соответствующий видеоролик размещен в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события минувших суток в зоне боевых действий. В частности, она содержит сведения о боестолкновениях, изменениях линии боевого соприкосновения и ударах по тыловым объектам украинской военной инфраструктуры. Помимо этого, карта содержит данные о потерях Вооруженных сил Украины.

Кадр: Минобороны РФ

Так, 25 июля Минобороны сообщили о продвижении на краснолиманском направлении. В результате успешной контратаки на одном из участков российские войска продвинулись до двух километров в глубину и до четырех километров по фронту. При этом был взят под контроль населенный пункт Сергеевка. В районе Серебрянского лесничества подразделения Вооруженных сил России вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров.

Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 457 украинских самолетов, 244 вертолета и более десяти тысяч единиц бронетехники. Помимо этого, было уничтожено более пяти с половиной тысяч артиллерийских орудий и минометов.

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    Алан Босиков
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