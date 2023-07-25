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00:44, 25 июля 2023Спорт

В России гонки дронов и лазерный бой признали спортом

В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спорта

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Министерство спорта России признало гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) видами спорта. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Также спортом стали воздушная гимнастика, многоборье ГТО, брейкинг, авиационные гонки и фиджитал-спорт.

Глава Федерации лазертага России Дмитрий Солодов рассказал «Известиям», что в России уже более 1,2 млн лазертаг-игроков, планируется создание школьной и студенческой лиг. Он отметил, что этот вид спорта является самым безопасным, что открывает большие перспективы. Функционер добавил, что игру интегрируют в курсы начальной военной подготовки.

Ранее фитнес-директор сети клубов Анна Полякова посоветовала заменить обычные тренировки на нейрофитнес. Эксперт пояснила, что нейрофитнес позволяет одновременно работать с телом и мозгом. «Тренировки должны приносить удовольствие, включать в себя развитие новых навыков и изучение новых движений, нагружать интеллектуально, например, заставляя тренировать внимание и реакцию, а также обеспечивать поддержание хорошей физической формы», — объяснила она.

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    Марина Совина
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