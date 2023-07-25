В Узбекистане полностью отказались от работы с российской системой «Юнистрим»

Все 14 банков Узбекистана, работавших с «Юнистрим», перестали ее обслуживать

Все 14 банков Узбекистана, которые работали с российской системой денежных переводов «Юнистрим», перестали ее обслуживать, узнал корреспондент РИА Новости.

24 июля Центральный банк Узбекистана сообщал, что от работы с «Юнистримом» отказались три крупных кредитных организации — Халк-банк, Ипотека-банк и Турон-банк. Решение связали с «техническими причинами». Как уточняет агентство, еще два банка страны — Капиталбанк и банк «Ипак Йули» — прекратили обслуживать переводы в этой системе еще в прошлом году.

Корреспондент РИА Новости позвонил в кол-центры остальных девяти банков, где ему также сообщили о приостановке работы с «Юнистримом».

20 июля оператор переводов за границу «Юнистрим» попал под санкции США и Канады. 24 июля Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» также перестал принимать и отправлять денежные средства через «Юнистрим». Переводы перестали обслуживать с 20 июля, сославшись на санкции. Аналогичным образом поступили крупные банки Киргизии.