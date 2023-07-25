Госзакупки для нужд СВО решили упростить

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру госзакупок для нужд СВО

Госдума приняла сразу в двух чтениях — втором и третьем — закон, упрощающий процедуру госзакупок для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Теперь Минобороны и спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им учреждения могут закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.

Документ вступит в силу через 10 дней после опубликования. Как указано в пояснительной записке, принятие закона ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, «исключит организационную и бумажную волокиту», а также позволит рассчитываться за поставки наличными.

В апреле Госдума приняла поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), который является одним из главных государственных механизмов борьбы с коррупцией. Изменения были направлены на дальнейшее упрощение госзакупок и сокращение времени их проведения. Законопроект был подготовлен по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В феврале она предлагала полностью приостановить действие закона 44-ФЗ на время СВО, чтобы оперативнее осваивать выделяемые средства, однако позже от этой идеи отказались в пользу более мягких изменений.