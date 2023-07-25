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14:37, 25 июля 2023Россия

Госдума приняла поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат

Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Государственная Дума во втором чтении приняла поправку, согласно которой размер штрафа за неявку военнообязанного в военкомат по повестке увеличится. Об этом сообщает ТАСС.

Если ранее нижняя планка штрафа составляла 500 рублей, а верхняя — 3 тысячи, то теперь нижняя составит 10 тысяч рублей, верхняя — 30 тысяч рублей, следует из законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

Проект поправок в действующее законодательство был внесен еще в 2019 году. 20 июля думский комитет по госстроительству одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат в размере до 50 тысяч рублей. Впоследствии в Госдуме обсудили изменение суммы штрафа и предложили снизить ее до 30 тысяч рублей.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги». Электронные оповещения призывников теперь имеют такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов.

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    Анастасия Шейкина
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