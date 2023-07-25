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09:17, 25 июля 2023Россия

Стало известно о роли регионов России в период военного положения и мобилизации

В ГД допустили, что регионы смогут создавать унитарные предприятия в период мобилизации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Госдуме допустили, что регионы России смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период мобилизации и военного положения. О такой роли говорится в предлагаемых поправках, передает ТАСС.

Как стало известно, такое решение принял президент страны. Предполагается, что унитарные предприятия будут формироваться в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет — переходного периода для повышения верхней границы не будет на фоне «военно-политической обстановки», следует из поправок, которые поддержал комитет Госдумы по обороне.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу», — отмечается в документе, доступном на сайте думской электронной базы.

До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов уверял, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет. Таким образом он объяснил решение возглавляемого им комитета поддержать поправку, устанавливающую границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.

В июне нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.

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    Анна Щербакова
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