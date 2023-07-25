Костомаров встретился с детьми

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с детьми в аэропорту

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео с детьми в аэропорту.

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«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — написал 46-летний спортсмен.

6 июля Костомарова выписали из больницы. По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.