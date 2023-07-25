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12:36, 25 июля 2023Россия

Матвиенко заявила о необходимости номеров для электросамокатов

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о необходимости номеров для электросамокатов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Электросамокаты необходимо оборудовать средствами идентификации, в том числе номерами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждается. Председатель верхней палаты парламента объяснила, что номера помогут привлечь к ответственности тех, кто грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) и нанес травмы другим гражданам.

В России водители электросамокатов часто становятся участниками происшествий, в которых страдают пешеходы. Так, в Сочи мужчина сбил беременную женщину на переходе. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, в мае в Москве шестиклассник на электросамокате сбил 61-летнюю женщину. В больнице женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

21 июля стало известно, что Минтранс России подготовил дополнительные меры, регулирующие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Так, предлагается ограничить обгон пешеходов скоростью в 10 километров в час, а также регистрировать и вносить такой транспорт в единый электронный реестр.

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    Константин Лысяков
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